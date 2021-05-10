استقرار سعر اليورو اليوم الإثنين 10-5-2021 فى البنوك المصرية

عرض البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.93 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الإثنين ، ليصل إلى 18.99 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس الأحد، عند مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وذلك بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر، عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

وفى بنك البركة ، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء ، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولي ، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني ، مستوى 18.97 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول ، مستوى 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك الإسكندرية مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.91 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي عند 19.00 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، تقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.