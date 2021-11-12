استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021، بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.95 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك 8 قروش عن تعاملات أمس ليسجل 17.92 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهر مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.92 جنيه للشراء، 18.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما وصلت مستويات شراء وبيع اليورو في شركة مصر للصرافة، إلى 17.97 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه.