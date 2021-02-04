استقرار سعر اليورو الأوروبي بنتصف تعاملات اليوم

استقر سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 4-2-2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

بلغت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع عند مستوى 18.93 ، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

حققت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يقدم أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفيما يخص سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 18.86 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت مستويات سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

تداول سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

جاءت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعلي صعيد اعلي مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.