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استقرار سعر الريال السعودي نهاية تعاملات اليوم السبت 27-2-2021

السعر يستقر داخل شبكة فروع البنوك المحليةنظراً لتعطل المصارف يومي الجمعة والسبت
فاطمه امام 4:18 م, السبت, 27 فبراير 21 4:18 م, السبت, 27 فبراير 21

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  شهدت مستويات سعر صرف الريال السعودي حالة من الاستقرار، نهاية التداولات اليوم السبت 27-2-2021، داخل السوق المصرفية شاملة البنوك وشركات الصرافة، أمام الجنيه المصري، نظراً لتعطل المصارف المحلية يومي الجمعة والسبت وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الريال السعودى فى المركزي المصري

استقرت مستويات سعر الريال السعودي، على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

 كما ستقرت مستويات سعرصرف الريال السعودي الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري إلى مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع بنهاية التداولات اليوم.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

حققت مستويات سعر الريال السعودي أستقراراً على مستوى الشراء وللبيع مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصرفي بنهاية التعاملات اليوم عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 بينت أحدث شاشات التداول الحظية داخل شبكة فروع بنك البركة الإسلامي سعر شراء وبيع الريال السعودي للافراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.07 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعرالريال السعودي داخل شبكة فروع بنك الأسكندرية مقابل نظيرة الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

  سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي، عند 4.10 جنيه  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجى

  أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع  البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع 

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سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقي الدولى

بينت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع بنهاية التداولات اليوم .

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

وترصد المواقع الإلكترونية في  بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 و 4.20 جنيهاً للشراء والبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

 بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

 عرضت مستويات سعر صرف العملة السعودية امام العملة المصرية الجنيه  داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند  4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك عوده

 بينما استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع  بنك عوده اليوم في بدابة التداولات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وعلى صعيد مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، فقد سجلت 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

ونالت اقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد  بلغت  4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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