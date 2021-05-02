استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

واصل سعر الريال السعودي الاستقرار مقابل الجنيه، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، للأسبوع الثالث على التوالي، لينهي تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات بالسوق المحلية، بسبب العطلات الرسمية للقطاع المصرفي في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم الأحد، مستقراً داخل أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية؛ البنك الأهلي المصري، ليظل عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، تداولاته عند مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، على الشاشات المسائية ببنك الإمارات دبي الوطني، عند 4.15 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ظل سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، في فروع البنك التجاري الدولي، عند مستوى 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بختام التداولات. ريال سعودي- فئة 500

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول المسائية في فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حافظ سعر الريال السعودي في مواجهة العملة المحلية، على مستويات مستقرة ببنك كريدي أجريكول، ليواصل التداول عند مستوى 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، خلال التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع البنك العقاري المصري العربي، عند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

وفيما يتعلق بأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، في السوق المحلية، على مستوى الشراء، سجلت العملة السعودية 4.17 جنيه، داخل 7 بنوك، خلال التعاملات المسائية، وهي بنوك بلوم وعوده والمشرق والمصرف العربي الدولي والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

أقل سعر للريال السعودي

وبالنسبة لأدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء، يواصل المصرف المتحد تقديم سعر 4.03 جنيه داخل شبكة فروعه، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي بشركات الصرافة

سجل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل سوق الصرافة المحلية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.