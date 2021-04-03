استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

حافظ سعر الريال السعوي أمام الجنيه المصري على مستوياته، اليوم السبت 3- 4- 2021، لتنهي البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية تعاملات الأسبوع الحالي على نفس مستويات الخميس الماضي، ليتحدد حسب آليات العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه، انخفض سعر الدولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهر المسح الذي تعدّه بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات العربية مقابل العملة المصرية، استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال في بنك مصر

وفقًا لآخِر التحديثات داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

فيما شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع،بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

ووفقًا لتقرير المال وصل سعر الريال مقابل الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وعند قيمة 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، تعرض فروع أكبر مصرف خاص بمصر أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية في بداية التداولات اليوم، مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وأوضح تقرير المال وصول سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.