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استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

مستقرًّا في أغلب البنوك
فاطمه امام 5:04 م, الأثنين, 15 مارس 21 5:04 م, الأثنين, 15 مارس 21

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استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية بنهاية التعاملات اليوم الاثنين 15-3-2021.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه، وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أية مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف العملة السعودية، مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، اليوم، ليصل إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

وبحسب تقرير”المال” وصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي، سجل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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