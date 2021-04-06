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استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم 6-4-2021

المصرف العربي الدولي أعلى سعر للريال عند 4.18 جنيه للشراء
منى صلاح 8:24 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 8:24 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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استقر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 – 4 – 2021، عند 4.17 جنيهًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الخليجية تراجعًا طفيفًا بالتعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع، بختام تعاملاته اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، استقرارًا عند 4.16 و4.20 جنيهًا للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

ووصلت مستويات الريال السعودي داخل بنك الاسكندرية، عند 4.11 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال في بنك التجاري الدولي

استقرت العملة السعودية عند 4.16 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع، بفروع بنك التجاري الدولي، أكبر المصارف الخاصة العاملة في مصر، بالتعاملات المسائية اليوم.

سعر الريال اليوم في بنك HSBC

وفيما يخص سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول داخل بنك HSBC، استقرت عند 4.17 و4.20 جنيهًا للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال في بنك الكويت الوطني

وبلغت مستويات سعر صرف الريال بختام تعاملاته اليوم داخل فروع بنك الكويت الوطني، عند 4.07 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في بنك أبو ظبي الاسلامي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في فروع مصرف أبو ظبي الاسلامي، عند 4.10 جنيهًا للشراء و4.20 جنيهًا للبيع.

أعلى سعر شراء للريال

سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر شراء للريال في السوق المحلية المصرية، عند 4.18 جنيهًا.

أعلى سعر بيع للعملة السعودية

وفيما يخص أعلى سعر بيع للريال مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، عرضت شاشات بنك البركة الاسلامي سعر بيع 4.23 جنيهًا للريال.

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أدنى سعر شراء للريال السعودي

يقدم المصرف المتحد أقل سعر شراء للريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، عند 4.04 جنيهًا.

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بقلم منى صلاح

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