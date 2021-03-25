استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعوي استقراراً مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، حيث تجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج.

كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام، ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي على استقراره داخل أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، في بنهاية تعاملات اليوم الخميس، 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وبلغت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مستويات الأسعار، اليوم، وصول سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وبنهاية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛ بنهاية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى مستوى سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.