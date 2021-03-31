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استقرار سعر الريال السعودي بنهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه

مستقرًّا في معظم البنوك
فاطمه امام 5:07 م, الأربعاء, 31 مارس 21 5:07 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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اتخذ سعر الريال السعوي مسار الاستقرار مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية، ويتحدد سعر صرف العملة السعودية فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، وسجلت بنهاية تداولات اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

تداولت العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” عند 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وبحسب تقرير“المال” الإلكترونية على أسعار صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، فقد سجلت 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وعلى صعيد سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل نظيرها المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛ بمستهل التداولات اليوم، مقابل الجنيه، فقد جاءت عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجلت مستويات صرف الريال مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأنهت تداولات اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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