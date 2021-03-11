استقرار سعر الريال السعودي بنهاية التداولات اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر صرف الريال السعودي ، فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية بنهاية التداولات اليوم الخميس 11-3-2021، وفقاً لتقرير جريدة “المال” على أسعار صرف العملة العملة السعودية مقابل الجنيه في السوق المحلية، لتأتي أسعار الريال على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودى علي استقرارها أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

بحسب تقرير “المال” وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، إلى 4.09 جنيه، و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ بنهاية التداولات اليوم مقابل الجنيه ، 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد مستويات سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.21 جنيه للشراء والبيع.