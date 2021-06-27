استقرار سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأحد 27-6-2021، بالقرب من مستويات 4.165 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم.

وتستعرض “المال” في تقريرها اليومي سعر الريال مقابل الجنيه، في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ظل سعر الريال مقابل الدولار، عند 0.27 دولار أمريكي، بحسب آخر التحديثات المعلنة عن سعر الريال اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بمستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

لا يزال سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات. الريال-السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

بحسب آخر مسح أجرته “المال”، عن سعر الريال اليوم، خلال فترة التداول المسائية بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، وصل سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وترصد “المال” سعر الريال مقابل الجنيه، في عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، بنهاية تعاملات أولى أيام الأسبوع، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستويات 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك المصري الخليجي، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك التنمية الصناعية، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أظهرت شاشات التداول اللحظي، سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك كريدي أجريكول، مساء اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وشهد سعر الريال مقابل الجنيه، 4.07 و4.23 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك البركة، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

فيما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، خلال فترة التعاملات المسائية.