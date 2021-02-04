استقرار سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم

استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمنتصف تداولات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، وفقا ً لرصد تجريه بوابة “المال” بشكل يومي علي سلة العملات الأجنبية والعربية وجاءت الأسعارعلي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري



حافظ متوسط سعر الريال السعودي علي استقراره على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم الخميس عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الريال السعودي حالة من الأستقرار بنهاية الأسبوع مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

فيما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

داخل شبكة فروع بنك البركة الإسلامي سجل سعر الريال السعودي للأفراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري مستوى 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

حقق سعرالريال السعودى استقراراً أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجلت مستويات سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التداولات صباح اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

وعلى صعيد سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاءت عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما حققت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم .

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

حققت مستويات أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مواقع بنك مصرإيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

بينت شاشات التداول اللحظية في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

حققت مستوىات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

تداولت مستويات أسعار الريال السعودي داخل فروع بنك عوده أمام نظريها العملة المصرية عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.