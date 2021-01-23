استقرار سعر الريال السعودي بمنتصف التداولات اليوم السبت

مستقر في البنوك نتيجة العلطة الرسمية يومي الجمهة والسبت

حافظ سعر الريال السعودي علي استقراره مقابل الجنيه المصري في منتصف التداولات اليوم السبت 23 1-1-2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

بينما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

استقر سعر الريال السعودي على مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوى 4.1 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوي 4.11 جنيه للشراء، عند مستوي و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

وعن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بلغت مستويات أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

جاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

سجلت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم السبت أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.