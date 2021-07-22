استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تقدم البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر سعر الريال السعودي على نفس مستويات الأحد الماضي من حيث الشراء، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي استقراره مقابل نظيره العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، على نفس مستوى الأحد الماضي عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الريال مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، . سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على نفس مستويات الأحد جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري في بنوك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

بلغت مستويات صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده،عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرية داخل البنك التجاري الدولي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وفي شبكة فروع بنك HSBC جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

مقابل الجنيه المصري وصل سعر صرف الريال السعودي على نفس مستويات الأحد الماضي في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء، داخل بنك المصرف المتحد.