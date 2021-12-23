استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

تواصل مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، استقرارها منذ بداية الأسبوع الجاري داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند مستوى4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 4.04 جنيه، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع المصرف المتحد .

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

مقابل الجنيه المصري جاء سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما أعلنت شاشات التدوال اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.