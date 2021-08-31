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استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

مستقراً داخل بنوك الأهلي ومصر
‫محمود الصباغ‬‎ 6:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 6:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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حافظت مستويات سعر الريال السعودي بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء 31-8-2021، على استقرارها داخل شبكات عدد من فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم عند 4.172 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، ووفقاً للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقرت مستويات سعرصرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي 3.75 ريال ، بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

أعلنت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال داخل بنك عودة مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري فقد سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاءت مستويات سعر صرف العملة السعودية مقابل نظيرها المحلي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، داخل فروع بنك HSBC .

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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