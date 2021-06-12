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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

"قناة السويس" يعرض الريال عند 4.12 و4.18 جنيه للشراء والبيع
منى صلاح 4:41 م, السبت, 12 يونيو 21 4:41 م, السبت, 12 يونيو 21

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واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم السبت، 12-6-2021، بنهاية التعاملات، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليظل عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري المعلنة على موقعه الرسمي عن سعر الريال السعودي، كما يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وترصد منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات، في عدد من البنوك المحلية الرئيسية وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أبقى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، على مستوى سعري 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ولا يزال سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، يتداول عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، ظل سعر صرف الريال السعودي يعرض أمام الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة؛ ذراع بنك مصر للصرافة، بالتعاملات المسائية اليوم.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتنقل منصة المال الالكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، خلال فترة التعاملات المسائية اليوم، بفروع عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الاسلامية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

فيما احتفظ بنك قناة السويس بمستوى سعري للريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.12 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بينما أنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، تعاملاته بفروع بنك أبو ظبي التجاري، 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وخلال الفترة المسائية بفروع بنك فيصل الاسلامي، تعرض شاشات التداول اللحظي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

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بقلم منى صلاح

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