استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.986 جنيه للشراء، و5.007 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودى اليوم في شركات الصرافة

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و4.99 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.81 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

تداولت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.85 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري جاء عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.