استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الأربعاء، 9-6-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستقراً عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي اليوم، على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء.

وكان سعر الريال مقابل الجنيه، قد سجل تراجعاً أمس الثلاثاء، حيث فقد قرشاً على صعيدي الشراء والبيع، وسط تراجع بقية سلة العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

وتنقل منصة “المال” الإلكترونية تقريرا يوميا عن سعر الريال السعودي، في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار، عند 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك حافظ سعر الريال السعودي على مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليظل عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، ظل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، يتداول عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. ريالات سعودية

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع الشركة المصرية للصرافة، استقر بنهاية التعاملات عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

رصدت منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة للتداول ببنك الإمارات دبي الوطني، ليظل عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وعند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، استقر سعر الريال أمام الجنيه، بفروع بنك أبو ظبي التجاري.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، أدنى مستوى للشراء فى السوق المحلية بالمصرف المتحد، ليسجل 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وأنهى سعر الريال مقابل الجنيه، تعاملاته بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.