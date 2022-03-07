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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 4.174 للشراء
فاطمة إمام 3:14 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:14 م, الأثنين, 7 مارس 22

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شهد سعر الريال السعودي  اليوم الإثنين 7 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فى نهاية التعاملات ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بينما أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما نشرت أحدث المؤشرات استقرار سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، على مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك العقاري المصري

كما جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وعلى صعيد مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المصرف المتحد، جاء عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع طبقا للتقرير اليومي للمال.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع بحسب التقرير اليومي للمال.

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بقلم فاطمة إمام

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