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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

المصرف المتحد يقدم أقل سعر للعملة
فاطمة إمام 7:09 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 7:09 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند مستوى4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما أظهرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما أعلنت شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضحت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، جاء سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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بقلم فاطمة إمام

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