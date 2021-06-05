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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

4.17 و4.20 جنيه لشراء وبيع الريال وفقاً للبنك المركزي المصري
منى صلاح 4:42 م, السبت, 5 يونيو 21 4:42 م, السبت, 5 يونيو 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم السبت، 5-6-2021، ليظل عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن متوسط سعر الريال السعودي، أول أمس، لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

وتستعرض منصة “المال” الإلكترونية في تقرير يومي سعر الريال السعودي اليوم، في عدد من البنوك المحلية الرئيسية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أنهى سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، تعاملاته عند 0.27 دولار.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبنهاية تعاملات اليوم، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات معلنة من الشركة المصرية للصرافة.

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اسعار صرف الريال السعودى
فئات نقدية من الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ورصدت منصة “المال” الإلكترونية سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، داخل 3 بنوك خاصة محلية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

أنهى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، تعاملات اليوم بفروع بنك كريدي أجريكول، عند 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك الكويت الوطني، عند 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وظل سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك البركة، عند 4.08 جنيه للشراء و4.223 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

فيما أنهى سعر الريال السعودي أمام الجنيه، تعاملاته بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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بقلم منى صلاح

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