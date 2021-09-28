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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 7:37 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 7:37 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم  حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات اليوم داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أوضح التقرير اليومي لجريدة “المال” وصول سعر صرف الريال السعودي بشبكة فروع البنوك أمام سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.75 ريال.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنوك داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وفيما يخص مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض مستوى سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يعرض بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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