استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي بنهاية التداولات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 -9-2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وفقا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه “المال” على أسعار العملات التي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي وفقا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية عند 3.75 ريال سعودي بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية اخرى سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا طوال الأسبوع أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال”. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

يقدم بنك بلوم الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وبحسب تقرير “المال” وصل الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك عوده عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

مقابل نظيره الجنيه المصري وصل سعر صرف الريال بالبنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ومن جانب آخر سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC .