استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 10-7-2021، بنهاية التعاملات، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقاً لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي، مع العلم أن يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتنقل منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية منها والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، تعاملات اليوم عند 0.27 دولار، خلال الفترة المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، يتداول عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوياته مستقرة بفروع الشركة المصرية للصرافة، بختام التعاملات. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وفي عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، ترصد منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مساء اليوم السبت، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك بلوم، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وبالمثل، احتفظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بمستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، فى فروع بنك عوده، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما شهد سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية، مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك التجاري الدولي، مساء اليوم، السبت.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وأظهرت شاشات التداول اللحظية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فى فروع بنك HSBC، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

فيما جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، فى نهاية التداولات.