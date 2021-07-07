استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري اليوم، على موقعه الرسمي

أنهى سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، 7-7-2021، تعاملاته أمام العملة المحلية، مسجلًا مستويات مستقرة في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليصل سعر الريال اليوم عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري اليوم، على موقعه الرسمي، فيما تنقل منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

عند 0.27 دولار أمريكي، يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة الخضراء، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حافظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وداخل فروع الشركة المصرية للصرافة، احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بنهاية التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتستعرض منصة المال الإلكترونية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك الامارات دبي الوطني

عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك الامارات دبي الوطني، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.12 جنيه للشراء و4.20 للبيع، بفروع بنك قناة السويس، خلال الفترة المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداول اللحظي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.11 جنيه للشراء و4.19 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الاسكندرية، بنهاية التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وبالنسبة إلى بنك فيصل الاسلامي، سجل سعر الريال مقابل الجنيه، مستوى سعري 4.11 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، خلال فترة التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء.