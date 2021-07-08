استقرار سعر الريال السعودي اليوم بختام التداولات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-7-2021، بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري اليوم، على موقعه الرسمي بخصوص سعر الريال اليوم، فيما تنقل منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ظل سعر الريال السعودي مقابل الدولار، 0.27 دولار أمريكي، مساء اليوم، الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول وقاعدة العملاء، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

أنهى سعر الريال مقابل الجنيه، تعاملات اليوم عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

حافظت البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، على مستويات مستقرة لسعر الريال السعودي أمام الجنيه، بنهاية التعاملات كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك المصري الخليجي، خلال فترة التعاملات المسائية، اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

كما أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي اليوناني، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك أبو ظبي الأول، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وأظهرت شاشات التداول المسائية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، بنهاية التعاملات.