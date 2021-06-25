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استقرار سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات

الريال عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع بـ "العربي الدولي"
منى صلاح 3:00 م, الجمعة, 25 يونيو 21 3:00 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الجمعة، 25-6-2021، مستقراً عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي بخصوص سعر الريال السعودي، الخميس، لاعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

وتنقل منصة المال الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم، الجمعة.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تعاملاته اليوم بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ريال-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

ووفقاً لشاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، حقق سعر الريال مقابل الجنيه، 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، بنهاية تعاملات اليوم، كالآتي:

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي اليوناني، مساء الجمعة.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وعند نفس المستويات، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع المصرف العربي الدولي، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وشهد سعر صرف عملة المملكة السعودية، مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وتعرض شاشات التداول اللحظي سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الاسلامي، بنهاية التعاملات.

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بقلم منى صلاح

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