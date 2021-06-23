استقرار سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات

واصل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 23-6-2021، استقراره عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي مساء اليوم.

وتنشر “المال” لقرائها سعر الريال مقابل الجنيه بالسوق المصرفية المحلية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ظل سعر الريال السعودي مقابل الدولار، عند 0.27 دولار أمريكي بختام تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على مستويات 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وبختام التعاملات بالشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، أظهر سعر صرف الريال السعودي تماسكاً ليبقي على مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه. ريال-سعودى

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتتبعت “المال” سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية أمام الجنيه، داخل شبكة فروع عدد من البنوك التجارية الخاصة والإسلامية، حيث سجلت الآتي:

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع المصرف العربي الدولي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

وعند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أنهى سعر الريال مقابل الجنيه تعاملاته بفروع بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

كذلك، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ليسجل 4.07 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك البركة.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الريال مقابل الجنيه، مستويات 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك الكويت الوطني، خلال فترة التعاملات المسائية، اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك فيصل الإسلامي، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم.