استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-7-2022

ثبت سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق الثالث والعشرون من يوليو لعام 2022، عند نفس مستوياته في البنوك الحكومية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وذلك نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط أسعار الصرف إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة “المال نيوز” في التقرير الآتي أسعار صرف العملات بحسب البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم على مستوياته مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فاستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستوياته فى البنك التجاري الدولي «CIB» مقابل الجنيه المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني QNB

أما في بنك قطر الوطني فوصل سعر الريال السعودي، إلى 4.98 جنيه للبيع، و5.04 جنيه للشراء، وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي فسجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان على مستواياته عند 4.95 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

وبحسب الموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.90 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة

وتغير سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.90 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 5.00 جنيه للشراء، و5.50 جنيه للبيع.