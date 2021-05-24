استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين نهاية التعاملات مقابل الجنيه

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الإثنين، 24-5-2021، بالحفاظ على مستوياته مستقرة عند متوسط سعري 4.164 جنيه للشراء و4.191 جنيه للبيع، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً لأسعار العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وأنهى سعر الريال السعودي تعاملاته أمس، مستقراً عند نفس المستويات، لكن مع ملاحظة فقد العملة السعودية قرشاً واحداً على مستوى الشراء ببعض البنوك؛ خاصة داخل أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري ومصر.

وتستعرض منصة المال الإلكترونية، سعر الريال مقابل الجنيه في عدد من البنوك الرئيسية وشركات الصرافة، في تقرير ثابت يومي كالتالي؛

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبالمثل، يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وكذلك، أظهرت شاشات التداول اللحظي، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد، سعر المملكة السعودية مقابل العملة المصرية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

كما ظل سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، يتداول عند مستوى سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك QNB الأهلي، بالتعاملات المسائية. الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، احتفظ مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك ABC

فيما أبقى بنك ABC، خلال فترة التعاملات المسائية اليوم، سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وكذلك، حافظ بنك أبو ظبي الأول بالتعاملات المسائية اليوم، على سعر صرف الريال السعودي، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبالنسبة إلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري؛ سجل مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بفروع بنك المشرق بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك عودة مساء اليوم، حقق 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

انفرد المصرف العربي الدولي، بختام تعاملات اليوم، بأعلى سعر للريال السعودي أمام الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.17 جنيه.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، انضم ميد بنك إلى المصرف المتحد؛ ليسجلا معاً أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل نظيره المصري بالسوق المحلية، عند 4.03 جنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم.