استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الأحد، 30-5-2021، بالحفاظ على مستوياته قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، داخل معظم البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب متوسط سعر الريال السعودي، المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، اليوم.

وإليكم تقرير «المال» اليومي لقرائها، تستعرض فيه سعر الريال السعودي، داخل عدد من البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المحلية، وفقاً للتالي؛

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار، بنهاية تداولات اليوم الأحد، مستوى 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما ظل سعر الريال السعودي تعاملاته أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بنهاية التعاملات. الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.18 للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة إلى سعر صرف الريال السعودي الختامي بالبنوك المحلية، تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال أمام الجنيه، داخل 3 بنوك رئيسية:

سعر الريال السعودي في قناة السويس

أبقى بنك قناة السويس، على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء و4.20 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما حقق سعر الريال مقابل نظيره المصري، بفروع بنك التنمية الصناعية، 4.12 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

كما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، تداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وعلى صعيد المعاملات الاسلامية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك فيصل الاسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.