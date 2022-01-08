استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بختام التعاملات

4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 يناير 2022 داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى نفس مستويات الأربعاء الماضي استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما أظهر تقرير المال استقرار سعر الريال السعودي عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 للبيع في فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ووصل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.