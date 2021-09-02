استقرار سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك بلوم

استقر سعر الريال السعودي في تداولات اليوم الخميس 2-9-2021 على شاشات التداول اللحظي داخل شبكات عدد من فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، ووفقاً للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وسجل الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى مستوى سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه، فقد وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال داخل بنك عودة مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري فقد سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

أوضحت مستويات سعر صرف العملة السعودية مقابل نظيرها المحلي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، داخل فروع بنك HSBC .