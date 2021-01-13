استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه في منتصف التعاملات

شهد حالة من الأستقرار في بنكي الأهلي ومصر

يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام العملة المصرية في منتصف التداولات اليوم الأربعاء 13 يناير 2020 في عدد البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي أمام نظريه الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما حقق سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار لليوم الثالث علي التوالي مقابل الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك مصر

يقدم ثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بداية التداولات الصباحية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

بينما يعرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودي أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولي cib

استقر سعر العملة السعودية علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك المصري الخليجي

وعلي صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، بلغت مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.21 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

وسجل سعرالريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك مصرإيران للتنمية مستويات 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

بلغ مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها اليوم الثلاثاء أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

بينت المؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعلي صعيد أقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المصرف المتحد السعر بلغت 4.04 جنيه للشراء.