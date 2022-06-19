استقرار سعر الذهب في الإمارات الأحد 19-6-2022 .. وعيار 21 يسجل 190 درهما

استقرت أسعار الذهب فى أسواق الإمارات اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات الذى استقر عند مستوى 217.41 درهم (59.19 دولار).

أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات تستقر عند 190.24 درهم

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات عند 190.24 درهم (51.79 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند مستوى 163.06 درهم (44.39 دولار).

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 217,410 دراهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 217,410 دراهم (59,190 دولار).

الذهب العالمى يخسر 1.7% فى أسبوع

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.