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استقرار سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

الدينار يسجل 49.31 جنيه للشراء داخل البنك التجاري
فاطمة إمام 4:17 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 4:17 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 5-9 2021، نهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وطبقاً لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، جاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 52.071 جنيه للشراء، و52.414 للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء، و52.42 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

في ختام التعاملات أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهر مستوى سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاءت عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات العربية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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