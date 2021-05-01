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استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

الدينار يواصل استقراره داخل البنوك الأجنبية والمحلية نتيجة للعطلة الرسمية اليوم
فاطمه امام 2:07 م, السبت, 1 مايو 21 2:07 م, السبت, 1 مايو 21

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أنهي سعر الدينار الكويتي في الحفاظ على نفس مستويات يوم الأربعاء الماضي، نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 -5-2021، داخل عدد من شبكة فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري تراجع بنهاية تداولات يوم الأربعاء فى البنوك العاملة 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، كما ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار للدينار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفقاً للتقرير اليومي لـ«المال» على أسعار العملات بلغت مستويات سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

عرضت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

وعرضت آخر التحديثات على الدينار الكويتي اليوم الجمعة داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وحققت مستويات سعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري نهاية تداولات اليوم، 49.66 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

بينت تحديثات الاسعار للعملات مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار داخل المصرف العربي الدولي عند 51.69 للشراء، و54.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وعند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم

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سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهرت آخر التخديثات بنهاية تعاملات اليوم السبت على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، جاء السعر عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات ووصل إلى مستوى 12.37 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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