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استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

الدينار يواصل استقراره داخل البنوك نتيجة العطلة الرسمية
فاطمة إمام 3:28 م, الجمعة, 23 يوليو 21 3:28 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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يقدم عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على مستويات الأحد الماضي؛ نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات.. وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.26 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أعلنت شاشات البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 49.32 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

عرض تقرير “المال” عن أسعار العملات وصول سعر الدينار الكويتي إلى 3.33 دولار بحسب آخِر تحديث داخل السوق على أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهر تقرير “المال” وصول سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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