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استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

مستقر في أغلب البنوك
فاطمة إمام 6:30 م, الجمعة, 16 يوليو 21 6:30 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي على استقرارها مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، نظراً للعطلة الرسمية اليوم الجمعة 16-7-2021، على نفس مستويات أمس، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.39 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقرت مستويات سعر صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند قيمة 48.46 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وصلت مستويات الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري أسعار صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

حافظ صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي على استقراره عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وتزامنا مع نهاية الأسبوع الجاري فقد جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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