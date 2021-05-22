استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

أنهت جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستويات سعر الدينار الكويتي على استقرار مقابل الجنيه المصري اليوم 22-5-2021، نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت ، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي بالسوق 51.89 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، كما يتم تسعير العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى فى 3 نوفمبر 2016، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 51.12 جنيه للشراء، و52.25 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص به.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول

سجلت سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك كريدي أجريكول، مستوى 47.65 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك HSBC

وفي المقابل وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC خلال التعاملات إلى 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداول أسعار الشراء والبيع للدينار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند مستوى 48.36 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وعند 48.86 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وأوضح مسح جريدة “المال” اليوم على أسعار العملات، أن البنك الأهلي يعرض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد مستويات صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي جاء عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص التداول مقابل العملات الخليجية، تستعرض شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم عند مستوى 12.46 ريال.