استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم في البنوك

سجل 49.33 جنيه للشراء، و52.33 للبيع في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، بحسب آخر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25 يوليو 2021 وبلغ مستوى متوسط سعر صرف العملة الكويتية عند 51.97 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، وذلك طبقا للمسح التي تقدمة بوابة “المال” بشكل يومي خدمة لمتابعيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات.. وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.33 جنيه للشراء، و52.33 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.30 للبيع وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف العملة الخليجية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى مستوى 48.42 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.26 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أعلن تقرير “المال” المسائي أسعار العملات العربية.. وصول سعر الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار بحسب آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب آخر تحديث على أسعار العملات.. وصل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال.