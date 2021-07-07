استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 7-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري متوسط سعر للشراء 51.89 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.34 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات، وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، لمستوى 49.16 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأمام سعر الدينار الكويتي جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية عند 48.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصلت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.16 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وبحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار ليصل إلى مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات وصل عند مستوى 12.45 ريال.