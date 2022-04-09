استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9 أبريل 2022، على نفس أسعار أمس الأول، طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليصل متوسط السعر بالموقع الرسمي للبنك المركزي، إلى 59.973 جنيه للشراء، و60.382 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 57.68 جنيه للشراء، و60.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 57.97 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

فيما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 57.31 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار في بداية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.44 جنيه للشراء، و63.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.98 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع.