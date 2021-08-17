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استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

مستقراً في أغلب البنوك
فاطمة إمام 7:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 7:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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حققت مستويات سعر الدينار الكويتي استقراراً مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقاً للتقرير اليومي التي تقدمة جريدة المال.

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.38 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما تقدم شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية عند 48.43 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأعلنت شبكة فروع البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي نهاية التعاملات، وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى مستوى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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