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استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الأهلي الكويتي يقدم أعلى سعر للعملة
‫محمود الصباغ‬‎ 4:44 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 4:44 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على مستواه مقابل الجنيه، داخل عدد من فروع البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويشهد الدينار الكويتي استقرارًا في سعره طوال الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري داخل البنوك والمصارف، وتعرض المال عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل العمليات المصرفية اليوم على المستوى الآتى

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سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل سعر الجنيه في عمليات البيع والشراء ببنك SAIB، ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

ونشر التقرير المسائي للمال وصول سعر الدينار الكويتي استقرارًا في بداية تعاملات اليوم بالمصرف العربي الدولي ليكون سعره 51.9 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

بينما استقر سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي اليوناني، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب للتحديثات الأخيرة للعملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليصبح سعره 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ويعرض البنك التجاري الدولي في ختام التعاملات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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