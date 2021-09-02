استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.961 جنيه للشراء، و52.422 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعن أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاءت عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقاً لآخر تحديث على أسعار العملات العربية ،

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.