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استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سجلت سعر صرف الدينار الكويتي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع
فاطمة إمام 9:53 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 9:53 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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استقرت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.295 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وسجلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصلت مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهر آخر تحديث للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية، جاءت عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

جاء سعر صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأظهر تقرير المال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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