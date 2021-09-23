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استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
فاطمة إمام 8:23 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 8:23 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 23- 9- 2021 أمام نظيره المحلي الجنيه المصري بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها،وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.974 جنيه للشراء، و52.403 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف العملة الكويتية مقابل نظيرها المحلي المصري الجنيه في بنك الإسكندرية جاءت عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري جاء عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

نشر آخر تحديث لتقرير “المال” الذي يتابع آخر تحديثات العملة الكويتية عالمية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وجاء آخر تحديث للعملة الكويتية في السوق،سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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